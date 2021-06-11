Koronavirüs Türkiyenin 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı Hedefe çok az kaldı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Hedefe çok az kaldı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Haziran koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlük ölü ve vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. İşte 11 Haziran koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı: Hedefe çok az kaldı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 261 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945'e yükseldi.

Test sayısı 56 milyon 570 bin 784'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,7, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,8, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri


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