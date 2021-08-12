Koronavirüs Türkiyenin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısında 5 binlik düşüş
TÜRKİYE

Türkiye'nin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında 5 binlik düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 12 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 12 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 12 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında 5 binlik düşüş
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 138 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 22 bin 261 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 69,79, 2'nci doz ortalaması yüzde 51,25 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 43 milyon 319 bin 938, 2'nci dozda 31 milyon 810 bin 55 ve 3'üncü dozda 6 milyon 352 bin 13 olmak üzere toplam 81 milyon 482 bin 6 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Iğdır, Bingöl, Batman, Gümüşhane, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

'Bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" dedi.

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