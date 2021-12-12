Türkiye'nin 12 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Kaygılanmayın' diyerek çağrıda bulundu

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Son 24 saatte, 17 bin 956 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,05, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,03 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 517 bin 947, 2'nci dozda 50 milyon 916 bin 147 ve 3'üncü dozda 12 milyon 625 bin 778 olmak üzere toplam 121 milyon 655 bin 651 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde toplam 6 kişide Omicron varyantı tespit edilmiştir. Biri İstanbul’da, 5’i İzmir’dedir. Bu 6 kişi Covid-19’u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırılmalarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri