Koronavirüs Türkiyenin 12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı bugüne kadar ki en yüksek seviyede
TÜRKİYE

Türkiye'nin 12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı bugüne kadar ki en yüksek seviyede

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 12 Ocak koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlük vaka sayısı 77 bin 722 ile bugüne kadar görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok." dedi. İşte 12 Ocak koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 12 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı bugüne kadar ki en yüksek seviyede
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 145 kişinin hayatını kaybettiğini, 77 bin 722 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,12 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 137 milyon 891 bin 835 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron kaynaklı gelişmeler tedirgin edici olmakla birlikte, durumu hayatımızın normal akışı içinde aşabileceğimize kuşku yok. Aşıyla elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini biliyoruz. O halde güç bizde!" dedi.

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