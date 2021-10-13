Koronavirüs Türkiyenin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan tedbir vurgusu
TÜRKİYE

Türkiye'nin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'tedbir' vurgusu

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 13 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam doz aşının hastalığı büyük oranda etkilediğine vurgu yaparak "Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi. İşte 13 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan tedbir vurgusu
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 236 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 31 bin 248 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 331 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,09 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı, 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 242 bin 206 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca'dan aşı çağrısı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." ifadelerini kullandı.

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