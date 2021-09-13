Türkiye'nin 13 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında ürküten artış

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 231 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 24 bin 613 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 319 bin 110 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 26 bin 52 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,42 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 65,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 102 milyon 431 bin 607’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kilis, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Çanakkale Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir takip etti.

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En düşük aşılama Gümüşhane’de

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 64,2 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane’yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ takip etti.

İki doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu aştı

Vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.

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KORONAVİRÜS Türkiye'nin 12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca yeni vakalara yol açan tutumu özetledi

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