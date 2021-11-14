Türkiye'nin 14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca dokuz il için destek istedi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 189 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 21 bin 624 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 346 bin 642 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 550 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,95 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 118 milyon 367 bin 35 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,9 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.

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En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 55,1 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca dokuz il için 'ikna desteği' istedi

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten İKNA DESTEĞİ istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 13 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca dokuz ile dikkat çekti

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