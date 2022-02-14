Koronavirüs Türkiyenin 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Toplam vaka sayısı 14 milyon
TÜRKİYE

Türkiye'nin 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Toplam vaka sayısı 14 milyon

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlük vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının başından beri 14 milyon vakanın görüldüğünü belirtti. İşte 14 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Toplam vaka sayısı 14 milyon
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybettiğini, 76 bin 632 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,81 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,76 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 173 bin 367’e yükseldi.

Tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." dedi.

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