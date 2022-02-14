Türkiye'nin 14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Toplam vaka sayısı 14 milyon

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybettiğini, 76 bin 632 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,81 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,76 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 173 bin 367’e yükseldi.

Tabloyu sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." dedi.

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