Türkiye'nin 15 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan çift doz aşı çağrısı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Tabloya göre son 24 saatte 248 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 224 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.
Bakan Koca: Çift doz aşıda hızlı olmalıyız
Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. VAKA SAYIMIZ 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri