Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Türkiyenin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Can kaybında korkutan zirve
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'nin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybında korkutan zirve

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 15 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 297 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 bin 400 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.

  • Toplam test sayısı 42 milyon 828 bin 122'ye ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 86 bin 957, vefat sayısı 35 bin 31, ağır hasta sayısı 3 bin 80 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Hafta içi sokak kısıtlaması saat 19.00-05.00 arası olacak
OYNAT 02:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı: Hafta içi sokak kısıtlaması saat 19.00-05.00 arası olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz. 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir' dedi.

Türkiye'nin 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı korkutuyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 14 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı korkutuyor
Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.