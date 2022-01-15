Türkiye'nin 15 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybında ürküten artış

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 177 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 967 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bir günde toplam 384 bin 263 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 52 bin 16 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83.96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92.23 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 139 milyon 71 bin 821'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 88,3’le en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

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En düşük aşılama Elazığ'da

Bakanlığın tablosuna göre ile Türkiye'de yüzde 69.8'le en az aşılamanın gerçekleştirildiği Elazığ'ı Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şanlıurfa takip etti.

Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu