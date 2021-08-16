Koronavirüs Türkiyenin 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısında düşüş sürüyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 16 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 16 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında düşüş sürüyor
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 165 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 18 bin 163 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,46, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,72 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 998 bin 279 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 357 bin 493'ü birinci doz, 33 milyon 342 bin 431'i ikinci doz, 6 milyon 815 bin 458'i üçüncü doz olmak üzere 84 milyon 547 bin 410'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

"Kontrolü elde tutma imkanımız var"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var." ifadelerini kullandı.

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