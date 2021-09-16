Türkiye'nin 16 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: 'Risk daha da yaygın' açıklaması

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 262 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 118 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama 52 milyon 315 bin 108 ile ortalama yüzde 84,28 oldu. 2. doz 41 milyon 435 bin 326 ile ortalaması yüzde 66,76 olurken, 3. doz aşı uygulanan kişi sayısı 9 milyon 696 bin 724 oldu. 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 104 milyon 020 bin 938’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir takip etti.

REKLAM

En düşük aşılama Gümüşhane’de

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,4 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane’yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Artan hareketlilikle risk daha da yaygın

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri