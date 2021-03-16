Türkiye'nin 16 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında artış sürüyor

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanları Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağlık çalışanları, ilçe merkezine 60 kilometre uzaktaki köye giderek 90 yaşındaki Şehriye Kaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu da evinde yaptı. Sağlıkçılara teşekkür eden Kaya, 'Daha önce geldiler, aşımı yaptılar şimdi bir daha aşımı yaptılar. Allah razı olsun devletimizden, teşekkür ederim. Ben 90 yaşımdayım, 'ölsün' demediler. 3-4 arabayla Taşköprü'den ayağıma kadar geldiler. Sağlıkçılarıma, devletime, milletime teşekkür ederim. Devletim beni aradı. Çok memnunum, Allah razı olsun' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Şehriye teyzem Allah sana uzun ömürler versin. Büyüklerimize hizmet etmek sorumluluğumuz. Dün biz size emanettik, bugün siz bize emanetsiniz' ifadelerini yer verdi.