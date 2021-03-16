Koronavirüs Türkiyenin 16 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısında artış sürüyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 16 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 16 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında artış sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısındaki yukarı doğru ivme her geçen gün artıyor. İşte 16 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 71 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 16 bin 749 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygusal paylaşım: Bir video bu kadar anlamlı olamaz
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygusal paylaşım: Bir video bu kadar anlamlı olamaz
Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanlarından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun, bir kaç yıl önce çekilen ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda öğrencilerine verdiği mesajları içeren videosu ortaya çıktı.

Onur Taşcıoğlu herkesi duygulandıran o videoyu sosyal medya hesabından, 'Bir video bu kadar anlamlı olamaz! Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. Sanki bugün gibi' mesajıyla paylaştı.

Son 24 saatte 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.

  • Test sayısı 35 milyon 435 bin 502'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 911 bin 642, vefat sayısı 29 bin 623, ağır hasta sayısı 1474 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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