Koronavirüs Türkiyenin 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 10 bin sınırında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 bin sınırında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 16 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 bin sınırında
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 223 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 512kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Hindistan’da Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Hindistan’da polis, sığ kum mezarlarına gömülü halde bulunan ve Ganj Nehri kıyılarına vuran cesetleri araştırıyor.
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NTV'nin haberine göre söz konusu ölü bedenlerin koronavirüs kurbanlarına ait olabileceğine inanılıyor.
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Polis, ciplerde ve teknelerde mikrofonlu portatif hoparlörler kullanarak insanlardan cesetleri nehirlere atmamalarını isteyerek, Son ayinleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız dedi.
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Cuma günü yağan yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletine bağlı bir şehir olan Prayagraj'da nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cesetleri açığa çıkardı.Ancak, eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, pazar günü yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde binden fazla Covid-19 kurbanının cesedinin kurtarıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, Bahse girerim bu bedenlerin Covid-19 ile ilgisi yoktur dedi.
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Sehgal, bazı köylülerin, dini öneme sahip bazı dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle, ölülerini yakmadıklarını ve onları nehirlere veya mezar kazarak nehir kenarlarında bıraktıklarını belirtti.
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Polis mermuru Singh, yetkililerin Prayagraj nehrinin kıyısında Covid-19'dan ölenler için bir ölü yakma yeri ayırdıklarını ve polisin artık nehir kıyısında cenazelere izin vermediğini söyledi. Sehgal ise devlet yetkililerin nehir kıyısında az sayıda ceset bulduklarını öne sürdü, ancak bir rakam vermedi.
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Bir diğer yandan cesetlerin yakılmasına yardımcı olan hayırsever bir organizasyon olan Bondhu Mahal Samiti'nin bir üyesi olan Ramesh Kumar Singh, kırsal alanlarda ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ve fakir insanların fahiş maliyeti nedeniyle cesetleri nehre attığını söyledi. Kuruluş ölü yakma maliyetinin son dönemde üç katına yani 15 bin rupiye kadar çıktığını kaydetti.
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Hindistan’ın iki büyük eyaleti olan Uttar Pradesh ve Bitar’da toplam 38 milyon kişi koronavirüs ile enfekte olarak ülke çapında yaşanan dalgalanmada en kötü etkilenenler arasında yer alıyor. Köylüler, hastaları tedavi için yakındaki kasaba ve şehirlere götürüyor, çoğu yolda ölüyor.
Hindistan’da Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset ortaya çıktı
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset bulundu. Ölülerin koronavirüs kurbanı olabileceği belirtilirken yetkililer kırsal alanlarda ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ve fakir insanların yüksek cenaze fiyatları nedeniyle cesetleri nehre attığını dile getirdi. Hindistan'da pandemi döneminde ölü yakma maliyetinin 15 bin rupiye (yaklaşık bin 730 lira) kadar çıktığı belirtiliyor.

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