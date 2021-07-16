Koronavirüs Türkiyenin 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Bir il daha mavi oldu
TÜRKİYE

Türkiye'nin 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Bir il daha mavi oldu

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka haritasını Balıkesir'in renginin mavi olduğunu açıklayarak paylaşan Bakan Koca, bayramdan önce en az bir doz aşı yaptırmanın önemine vurgu yaptı. İşte 16 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Bir il daha mavi oldu
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

16 Temmuz aşı ve vaka haritası.
16 Temmuz aşı ve vaka haritası.

1 milyon dozu geçti

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,45, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,07 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 119 bin 95 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 765 bin 635'i birinci doz, 19 milyon 904 bin 709'u ikinci doz, 3 milyon 574 bin 478'i üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Balıkesir mavi kategoriye geçti"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." değerlendirmesinde bulundu.

1 Milyon dozu geçtik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşımda, "1 Milyon dozu geçtik üstüne konacak her yeni doz çok kıymetli. Salgına karşı kalıcı zaferi bize aşı sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

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