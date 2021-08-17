Türkiye'nin 17 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yeniden artışa geçti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 183 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 21 bin 692 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54,42 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 716 bin 585'i birinci doz, 33 milyon 779 bin 933'ü ikinci doz, 7 milyon 18 bin 463'ü de üçüncü doz olmak üzere 85 milyon 564 bin 637'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 17 bin 227 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

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En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

'Aşımızı hemen olmalıyız'

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." dedi.

FOTOĞRAF 53 Edirne'den Kars'a Türkiye geneli şehirlerin koronavirüs yoğunluk haritası... Türkiye'nin koronavirüs yoğunluk haritasında son durum belli oldu Ülke genelinde aşılama tüm hızıyla devam ederken özellikle Kurban Bayramı sonrasında yükselişe geçen vaka sayıları bazı iller için korkutucu bir hal almaya başladı. Peki ya yoğunluk haritasında son durum ne? İşte Edirne'den Kars'a Türkiye'nin il il koronavirüs yoğunluk haritası... BiP'te paylaş

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