Koronavirüs Türkiyenin 17 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısı korkutuyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı korkutuyor

Türkiye'nin 17 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı korkutuyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 17 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 73 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 18 bin 912 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanları Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü
OYNAT 00:52
Bakan Koca paylaştı: Sağlık çalışanları Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sağlık çalışanları, ilçe merkezine 60 kilometre uzaktaki köye giderek 90 yaşındaki Şehriye Kaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu da evinde yaptı. Sağlıkçılara teşekkür eden Kaya, 'Daha önce geldiler, aşımı yaptılar şimdi bir daha aşımı yaptılar. Allah razı olsun devletimizden, teşekkür ederim. Ben 90 yaşımdayım, 'ölsün' demediler. 3-4 arabayla Taşköprü'den ayağıma kadar geldiler. Sağlıkçılarıma, devletime, milletime teşekkür ederim. Devletim beni aradı. Çok memnunum, Allah razı olsun' dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Şehriye teyzem Allah sana uzun ömürler versin. Büyüklerimize hizmet etmek sorumluluğumuz. Dün biz size emanettik, bugün siz bize emanetsiniz' ifadelerini yer verdi.

Son 24 saatte 17 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.

  • Test sayısı 35 milyon 603 bin 28'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554, vefat sayısı 29 bin 696, ağır hasta sayısı 1484 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

  • ÜÇ AY SONRA YENİDEN 18 BİNİN ÜZERİNDE
  • Bir süredir artışta olan vaka sayısı yaklaşık üç ay sonra tekrar 18 binin üzerine çıktı. Vaka sayısı 24 Aralık 2020'de 18 bin 102'ydi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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