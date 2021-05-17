Koronavirüs Türkiyenin 17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı stabil
TÜRKİYE

Türkiye'nin 17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 17 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 17 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı stabil
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 223 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 174 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

  • Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 bin sınırında
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 16 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 bin sınırında

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