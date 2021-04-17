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Koronavirüs Türkiyenin 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı can yakıyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı can yakıyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 17 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısı bir kez daha 62 binin üzerinde yer aldı. İşte 17 Nisan koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı can yakıyor
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 bin 606 yeni vakanın tespit edildiğini, 288 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 koronavirüs testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 973 oldu.

Son 24 saatte 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 467 bin 516'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 212 bin 465, vefat sayısı 35 bin 608, ağır hasta sayısı 3 bin 240 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 19, Osmaniye'de 5 ve İzmir'in Tire ilçesinde 21 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi. Ayrıca, Tokat'ta karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.

Çorum'da bir köyde, Malatya'da bir mahallede, Ardahan'da merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Adıyaman'da ise son 2 günde 190 ev karantinaya alındı.

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