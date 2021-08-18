Türkiye'nin 18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 20 bin sınırında

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 19bin 944 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 54,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 25 bin 676, 2'nci dozda 34 milyon 128 bin 107 ve 3'üncü dozda 7 milyon 195 bin 181 olmak üzere toplam 86 milyon 413 bin 772 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt, Iğdır, Bingöl, Batman, Diyarbakır, Gümüşhane, Muş, Bitlis, Mardin ve Şanlıurfa oldu

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'YARIN BUGÜNDEN DAHA GÜVENLİ OLACAK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak" dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri