Koronavirüs Türkiyenin 18 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı İki kesim için hayati uyarı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 18 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: İki kesim için hayati uyarı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 18 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün gençler için tekrarladığı aşı çağrısını bu kez de kronik hastalar ve yaşlılar için yaptı. İşte 18 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 18 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: İki kesim için hayati uyarı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 214 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 240 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,47 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 207 bin 634’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,8 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

Bakan Koca'dan hayati çağrı

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" dedi.

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