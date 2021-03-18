Türkiye'nin 18 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısı 20 bini aştı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 81 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 20 bin 049 yeni vaka olduğunu açıkladı.

OYNAT 00:59 Van'da vatandaşa kameralı takip: Ekiplerin dikkatine bankta iki kişi sosyal mesafesiz oturuyor Van'da KYGS sistemi üzerinden şehrin dört bir yanındaki hareketlilik takip ediliyor. Açık havada bankta yan yana oturan kişilerin tespit edilerek ekiplere bildirildiği ve 'sosyal mesafe ihlali' gerekçesiyle cezai işlem uygulandığı anlar görüntülendi.



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Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 787 bin 480, toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603, toplam vefat sayısı 29 bin 777, toplam ağır hasta sayısı 1503, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 770 bin 638 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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