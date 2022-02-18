Koronavirüs Türkiyenin 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı İstanbuldaki vakalarda 10 günde yüzde 62 azalma
TÜRKİYE

Türkiye'nin 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbul'daki vakalarda 10 günde yüzde 62 azalma

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 18 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye yatışlarda bir haftada yüzde 28 düşüş olduğunu belirtti. Bakan Koca, "İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde." dedi. İşte 18 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbuldaki vakalarda 10 günde yüzde 62 azalma
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 264 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 bin 411 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 614 bin 902, 2'nci dozda 52 milyon 701 bin 325 ve 3'üncü dozda 26 milyon 594 bin 120 olmak üzere toplam 144 milyon 730 bin 193 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

İstanbul'daki vakalarda 10 günde yüzde 62 azalma

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." dedi.

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