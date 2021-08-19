Koronavirüs Türkiyenin 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 19 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 19 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 216 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 19 bin 320kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son bir günde toplam 292 bin 538 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 743 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 72,99 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 55,50 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 87 milyon 195 bin 574’e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 93,7 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir, ve Yalova takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart” dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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