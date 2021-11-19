​Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 218 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 810 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

28 bin 749 kişinin tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 80,52 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 11 bin 115, 2'nci dozda 49 milyon 979 bin 995 ve 3'üncü dozda 11 milyon 855 bin 752 olmak üzere toplam 119 milyon 200 bin 467 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

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"HİZMET ALACAĞIMIZ KURUMLARA DAHA AZ YOĞUN OLDUKLARI SAATTE GİDELİM"

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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