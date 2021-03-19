Koronavirüs Türkiyenin 19 Mart koronavirüs verileri açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayısı 21 binin üzerine çıktı. İşte 19 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 87 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 21 bin 30 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339, toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, toplam vefat sayısı 29 bin 864, toplam ağır hasta sayısı 1547, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 788 bin 757 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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