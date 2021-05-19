Koronavirüs Türkiyenin 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 19 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 233 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 553 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

  • Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Abone Ol Google News
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.
Beşiktaş şampiyonluğu kutluyor

Beşiktaş şampiyonluğu kutluyor

​Siyah beyazlılar boğaz turunun ardından kupa törenine çıkıyor.
Haritadaki yerinibilmeyecek kadar zavallı

Haritadaki yerini
bilmeyecek kadar zavallı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e Filistin tepkisi.

Kayıp 1 trilyon dolar!

Kayıp 1 trilyon dolar!

​Kripto para piyasalarında sert düşüş.
Zulüm devam ediyor

Zulüm devam ediyor

​İşgalci İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 227'ye yükseldi.

Belgrad Ormanı'na akın

Belgrad Ormanı'na akın

Yoğunluk ve araç kuyruğu havadan görüntülendi.

"Bana 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar İsrail zulmüne alkış mı tutayım"

AFAD büyüklüklerini 4.3 ve 4.2 olarak açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.