Türkiye'nin 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Ölü sayısı tırmanıyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 341 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 bin 149 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.





KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri