Koronavirüs Türkiyenin 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Molnupiravir etken maddeli ilacın dağıtımına başlandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Molnupiravir etken maddeli ilacın dağıtımına başlandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 19 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandığını açıkladı. İşte 19 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 19 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Molnupiravir etken maddeli ilacın dağıtımına başlandı
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 278 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 454 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,92 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,83 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 799 bin 530’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Molnupiravir etken maddeli ilacın dağıtımına başlandı

  • Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.

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