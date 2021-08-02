Koronavirüs Türkiyenin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 2 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 2 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 91 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 22 bin 898 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,28, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,51 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 142 bin 569'u birinci doz, 27 milyon 624 bin 886'sı ikinci doz, 5 milyon 42bin 22'si üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 809 bin 477'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

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