Koronavirüs Türkiyenin 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca aşı detayına dikkat çekti
TÜRKİYE

Türkiye'nin 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca aşı detayına dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 81'inin aşısı tam olmayan kişilerden oluştuğunu ifade etti. İşte 2 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca aşı detayına dikkat çekti
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 283kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 23 bin 496kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,71, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 60,65 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 95 milyon 565 bin 306'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 691 bin 422 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

'Vakaların yüzde 81'i aşısı tam olmayanlar'

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "VAKA TABLOLARI ve AŞI: %78’imiz tek, %60’ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81’i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90’ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10’a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.

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