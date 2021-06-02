Türkiye'nin 2 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 112 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 181 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 586 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697, vefat sayısı 47 bin 768 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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