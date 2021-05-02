Türkiye'nin 2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vakalarda düşüş sürüyor

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 340 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 bin 980 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 240 bin 145 kişiye koronavirüs testi yapıldı. 2 bin 587 kişiye hasta tanısı kondu.

75 bin 182 kişinin tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 480 bin 381'e yükseldi.

Test sayısı 47 milyon 744 bin 338'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 875 bin 388, vefat sayısı 40 bin 844, ağır hasta sayısı 3 bin 532 oldu.

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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

28 Nisan koronavirüs tablosu.

27 Nisan koronavirüs tablosu.