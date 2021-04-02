Koronavirüs Türkiyenin 2 Nisan koronavirüs verileri açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 2 Nisan koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 2 Nisan koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 2 Nisan koronavirüs verileri açıklandı
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 179 kişinin hayatını kaybettiğini, 42 bin 308 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 24 bin 419 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 59 bin 462'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 39 milyon 70 bin 763'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 400 bin 296, vefat sayısı 31 bin 892, ağır hasta sayısı 2 bin 182 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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