Türkiye'nin 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük vakada yeni zirve

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 bin 682 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Bakan Koca: 100 bin sayısının 6 ay önceki anlamıyla bugünkü anlamı aynı değil
- Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." dedi.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu