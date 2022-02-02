Koronavirüs Türkiyenin 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Günlük vakada yeni zirve
TÜRKİYE

Türkiye'nin 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük vakada yeni zirve

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlük vaka sayısının 110 bini aştığı görülürken, tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil." dedi. İşte 2 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük vakada yeni zirve
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 217 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 bin 682 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bakan Koca: 100 bin sayısının 6 ay önceki anlamıyla bugünkü anlamı aynı değil

  • Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

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