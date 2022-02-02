Türkiye'nin 2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Günlük vakada yeni zirve Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 2 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Günlük vaka sayısının 110 bini aştığı görülürken, tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil." dedi. İşte 2 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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