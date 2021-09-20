Koronavirüs Türkiyenin 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunda değişikliğe gidildiğini ve bugünden itibaren en az iki doz aşı olanları oranlarının paylaşılacağını duyurdu. İşte 20 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 20 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 231 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 27 bin 688 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yenilenen tabloya göre, ikinci doz aşı yapılma oranı yüzde 68.13 oldu.

Birinci doz aşı yapılma oranı ise yüzde 85.10'a yükseldi.

Bir, iki ve üçüncü doz toplamı ise 105 milyon 611 bin 261'e ulaştı.

Birinci doz olanların sayısı 52 milyon 824 bin 748, ikinci doz uygulananların sayısı 42 milyon 286 bin 431 ve üçüncü doz uygulananların sayısı ise 9 milyon 874 bin 693 oldu.

AŞILAMA ORANLARININ YÜKSEK VE DÜŞÜK OLDUĞU İLLER

Vaka tablosuna göre, en çok aşılama oranına sahip iller; Kırklareli, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu Balıkesir, Burdur ve İzmir olurken, en az aşılama oranına sahip iller ise; Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

GÜNLÜK VAKA TABLOSU DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanı Bakan Koca paylaşımında, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Can kayıpları hala yüksek
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 19 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Can kayıpları hala yüksek

Abone Ol Google News
Pantolona zulalamışlar

Pantolona zulalamışlar

İki ilde şafak vakti PKK/KCK operasyonu.
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirdekiracı cinneti

İzmir'de
kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.