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TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı: Bilanço ağırlaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve hasta sayısını paylaştı. Bakan Koca verileri, Sağlık Bakanlığının koronavirüs bilgilendirme sayfasına ait linki paylaşarak duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı. Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konulurken 141 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü direksiyon başında yakalandı
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Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü direksiyon başında yakalandı
Aksaray'da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı. Polis ekiplerinin 3 bin 150 lira para cezası uyguladığı Ahmet Kaçıran, 112 ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere evine götürüldü.

Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs verileri: Bilanço ağırlaşıyor
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Türkiye'nin 19 Kasım koronavirüs verileri: Bilanço ağırlaşıyor
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