Türkiye'nin 20 Kasım koronavirüs verileri açıklandı: Bilanço ağırlaşıyor

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili son bilgileri açıkladı. Son 24 saatte 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konulurken 141 kişi de hayatını kaybetti.

Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000’e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 20, 2020

OYNAT 00:59 Koronavirüs temaslısı otobüsü şoförü direksiyon başında yakalandı Aksaray'da, karantinada olması gereken koronavirüs temaslısı otobüs sürücüsü Ahmet Kaçıran (50), direksiyon başında polise yakalandı. Polis ekiplerinin 3 bin 150 lira para cezası uyguladığı Ahmet Kaçıran, 112 ekipleri tarafından karantinaya alınmak üzere evine götürüldü. BiP'te paylaş

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