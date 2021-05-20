Türkiye'nin 20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 binin altında

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
- Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 385 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
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