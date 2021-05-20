Koronavirüs Türkiyenin 20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 10 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 20 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 20 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 10 binin altında
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 207 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 385 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Tam kapanma sonuç verdi mi? İl il yoğunluk haritasında son durum
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İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...
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Tam kapanma sonuç verdi mi? İl il yoğunluk haritasında son durum
Türkiye Ramazan ayının büyük bir kısmını tam kapanma kararıyla birlikte evde geçirdi. Vaka sayılarına bakıldığında yaşanan düşüş dikkat çekici. Peki ya yoğunluk haritasında son durum ne? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm şehirlerdeki koronavirüs yoğunluk haritası...

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 19 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

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