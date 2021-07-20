Koronavirüs Türkiyenin 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayılarında tehlikeli yükseliş
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında tehlikeli yükseliş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Temmuz koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayılarındaki yükseliş bu bayramın ilk gününde de devam etti. İşte 20 Temmuz koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayılarında tehlikeli yükseliş
Arşiv

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 20 Temmuz’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 8 bin 780 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 oldu.

Bir günde toplam 198 bin 537 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 561 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 1. doz aşılama ortalama yüzde 62,89 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,06 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 63 milyon 831 bin 123’e yükseldi.

Türkiye'nin aşı ve vaka tablosu.
Türkiye'nin aşı ve vaka tablosu.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,3 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla’yı Çanakkale, Kırıklareli Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

En düşük aşılama Bitlis’te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 34,9 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis’i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane takip etti.

Bakan Koca uyarısını yineledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir " dedi.


Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.
Sağlık Bakanlığının yayınladığı vaka ve aşı tablosu.

16 Temmuz aşı ve vaka haritası.
16 Temmuz aşı ve vaka haritası.

Abone Ol Google News
Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Köprübaşı Başkanı da yaralandı

Kolundan yaralanan Ali Aydın, hastaneye koştu.
Gökyüzünün keskin gözleri

'Gökyüzünün keskin gözleri'

​Bayramda da eller tetikte 3 bin 180 rakımda vatan nöbetindeler.
Tehlikeli tırmanış

Tehlikeli tırmanış

​Vaka sayılarındaki artış dikkat çekiyor.
Türkiye sıcaklık <br>rekoru kırıldı

Türkiye sıcaklık
rekoru kırıldı

​Meteoroloji rekorunun kırıldığı ilçeyi açıkladı.

​Türkiye'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama

​Erdoğan KKTC'de toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Jeff Bezos uzaya çıktı

Jeff Bezos uzaya çıktı

​Milyarder iş insanı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.