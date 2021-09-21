Koronavirüs Türkiyenin 21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan Kritik dönemdeyiz uyarısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Kritik dönemdeyiz' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 21 Eylül koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının 30 bine dayandığına dikkat çekerek 'Kritik dönemdeyiz' uyarısında bulundu. İşte 21 Eylül koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 21 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan Kritik dönemdeyiz uyarısı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 260 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 29 bin 338 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bir günde toplam 354 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 361 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 68,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,32 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 106 milyon 66 bin 262’ye yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Kırklareli var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 76,6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’yi Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 41,9 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl takip etti.

Bakan Koca: Kritik bir dönemdeyiz

  • Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000’i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000’e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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