Türkiye'nin 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Daha güçlüyüz' mesajı

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 268 kişinin hayatını kaybettiğini, 85 bin 26 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,85 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 999 bin 620 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

REKLAM

Bakan Koca: Artık daha güçlüyüz

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Variola virüsünün neden olduğu Çiçek Hastalığı gibi birçok hastalık aşıyla ortadan kalktı. Başka pek çok bulaşıcı hastalıksa aşılar sayesinde önlenip, yayılımları engellenebiliyor. Biz de aşı ve zayıf varyant avantajıyla Covid-19’a karşı artık güçlüyüz. Aşılarınızı yaptırın." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 20 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki düşüş sürüyor

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM

REKLAM