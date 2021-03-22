Koronavirüs Türkiyenin 22 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 22 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 22 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 22 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 22 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 22 bin 216 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

  • Test sayısı 36 milyon 556 bin 589'a ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 35 bin 338, vefat sayısı 30 bin 178, ağır hasta sayısı 1644 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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