Koronavirüs Türkiyenin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan 65 yaş üstü uyarısı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu dönemde kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım" dedi. İşte 22 Şubat vaka ve vefat sayıları...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan 65 yaş üstü uyarısı
Arşiv

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 271 kişinin hayatını kaybettiğini, 86 bin 70 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,98 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 92,87 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 128 bin 369’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Varyantın güçlü olduğu, aşınınsa bulunmadığı veya yaygınlaşmadığı dönemde Covid-19, sağlıklı ve genç kişilerde de ölüm sebebi olabiliyordu. Bu dönemdeyse kayıplarımızı genellikle 65 yaş üstünden, hâlihazırda bir veya birden çok hastalığı olanlardan veriyoruz. Kendimizi koruyalım” dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs tablosu

Türkiye'nin 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Daha güçlüyüz' mesajı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 21 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Daha güçlüyüz' mesajı

Ligin zirvesinde erteleme maçı

Ligin zirvesinde 'erteleme' maçı

​Erteleme maçında Başakşehir evinde Konyaspor'u konuk ediyor.
Bakan Kocadan 65 yaş üstü uyarısı

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü uyarısı

​Türkiye'nin 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.
Minsk Anlaşması artık yok

​Vladimir Putin Ukrayna krizine ilişkin konuştu.

'Ukrayna'ya saldırı devam ederse bedeli ağır olacak.'

Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan yurda dönüyor.

Zelenskiy ile Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararını ele aldı.

​İstanbul'a gelen Ukraynalılar ülkelerindeki son durumu anlattı.

Değeri bir milyon lira

Değeri bir milyon lira

Kaçakçıların evindeki buzdolabından çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.