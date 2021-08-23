Koronavirüs Türkiyenin 23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Kayıplar can yakıyor
TÜRKİYE

Türkiye'nin 23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Kayıplar can yakıyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 23 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 23 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Kayıplar can yakıyor
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 232 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 18 bin 857 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,62, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,05 olarak kayda geçti.

  • Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 89 milyon 651 bin 157'e yükseldi. Böylece Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 890 bin 632 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımız can yakan seviyede. Bu gidişi durduracak olan da sevdiklerini koruyacak olan da biziz. Tedbirli ve aşı yaptırmış olmak yeterli." ifadesini kullandı.

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