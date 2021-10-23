Koronavirüs Türkiyenin 23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca kritik ortalamaya dikkat çekti
TÜRKİYE

Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca kritik ortalamaya dikkat çekti

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Ekim koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta, zatürre geçiren hasta ve yatarak tedavi gören hastaların oranını da açıkladı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İşte 23 Ekim koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca kritik ortalamaya dikkat çekti
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 26 bin 217 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 88,84, 2'nci doz ortalaması yüzde 77,40 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 144 bin 241, 2'nci dozda 48 milyon 43 bin 489 ve 3'üncü dozda 10 milyon 949 bin 936 olmak üzere toplam 115 milyon 164 bin 597 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olmuş kişi oranının en yüksek olduğu iller; Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur olurken, 2 doz aşı olmuş kişi oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

Bakan Koca kritik ortalamaya dikkat çekti

  • Vaka tablosunu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." ifadelerini kullandı.

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