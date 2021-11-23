Koronavirüs Türkiyenin 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Koca Virüsün bulaşma ihtimali artıyor diyerek uyardı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca 'Virüsün bulaşma ihtimali artıyor' diyerek uyardı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Kasım koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor." diyerek sık sık ellerin yıkanması gerektiğini hatırlattı. İşte 23 Kasım koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca Virüsün bulaşma ihtimali artıyor diyerek uyardı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 208kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 28 bin 170kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,79, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,37 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 602 bin 103 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız." dedi.

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