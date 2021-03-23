Koronavirüs Türkiyenin 23 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka ve ölü sayıları korkutuyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 23 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 23 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka ve ölü sayıları korkutuyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 23 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiyenin 23 Mart koronavirüs verileri açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 138 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 26 bin 182 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Türkiye'nin 22 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 22 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka ve ölü sayıları artmaya devam ediyor
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Saniyeler içinde beyaza büründü

Saniyeler içinde
beyaza büründü

Görüş mesafesi 30 metreye düştü.
50 yıldır böyle bir şey görmedik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, kongrenin gerçekleşeceği Ankara Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu. Kandemir, ''Çok titiz bir çalışma yaptık yarın yeni listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız'' dedi.

Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı
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Evde nikah törenine katılan 40 kişiden 35'i virüse yakalandı

Kovid-19'da 'çok yüksek riskli' illerden Balıkesir'de ev ziyaretlerinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "En çok maalesef kapalı ortamlarda ve ev ortamlarında bulaşıyor. Hasta olan kişilerin kendi aile efradına bulaştırması söz konusu" dedi. Bir ilçede evde yapılan nikah törenine katılan 40 kişiden 35'inin virüse yakalandığını söyleyen Şıldak, bu şekilde çok sayıda vaka belirlendiğini belirtti.
FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte
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FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, son dönemde gündeme gelen FETÖ taktiklerine karşı dik duruşu, zamanlıca verdiği mesajlarla oluşturulmak istenen algıya engel olup kamuoyunu doğru bilgilendirmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Bunların başında FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın’ın sitesinin yer alması dikkat çekiyor. T24 isimli internet sitesi, FETÖ sözcüsü Gergerlioğlu’nu savunmak için FETÖ’cülerle işbirliği içinde TBMM Başkanına sistematik saldırılar gerçekleştiriyor. Gergerlioğlu’nun “Sabah namazını kılacağı vakitte TBMM dışına çıkarıldığı” iddiası da yine bir FETÖ taktiği olarak T24 sitesi tarafından dillendirildi.

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