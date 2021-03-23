Türkiye'nin 23 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka ve ölü sayıları korkutuyor

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FETÖ'cülerin algı operasyonunu bozan TBMM Başkanı Şentop hedefte

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, son dönemde gündeme gelen FETÖ taktiklerine karşı dik duruşu, zamanlıca verdiği mesajlarla oluşturulmak istenen algıya engel olup kamuoyunu doğru bilgilendirmesi bazı çevreleri rahatsız etti. Bunların başında FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın’ın sitesinin yer alması dikkat çekiyor. T24 isimli internet sitesi, FETÖ sözcüsü Gergerlioğlu’nu savunmak için FETÖ’cülerle işbirliği içinde TBMM Başkanına sistematik saldırılar gerçekleştiriyor. Gergerlioğlu’nun “Sabah namazını kılacağı vakitte TBMM dışına çıkarıldığı” iddiası da yine bir FETÖ taktiği olarak T24 sitesi tarafından dillendirildi.