Koronavirüs Türkiyenin 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 8 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 8 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 23 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayıları 8 binin altına geriledi. İşte 23 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 8 binin altında
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 197 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 839 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.


Ağır hasta sayısı bin 843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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