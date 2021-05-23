Türkiye'nin 23 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 8 binin altında

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 197 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 839 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.





Ağır hasta sayısı bin 843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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OYNAT 01:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerli aşımızı hazır olur olmaz tüm insanlığın istifadesine sunacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sağlık Zirvesi'nde konuştu. Aşıya erişim konusunda küresel ölçekte ciddi adaletsizliklerin yaşandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu en az 1 doz aşılanmışken, Sahra Altı Afrika'da bu oran yüzde 1'i dahi bulmadı. Yerli aşımızı hazır olur olmaz vatandaşlarımızla beraber tüm insanlığın istifadesine sunacağız' dedi. BiP'te paylaş

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