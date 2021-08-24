Türkiye'nin 24 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı endişelendiriyor

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 230kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 19 bin 191kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 75,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,47 olarak ölçüldü.

Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 649 bin 44, 2'nci dozda 35 milyon 672 bin 814 ve 3'üncü dozda 7 milyon 929 bin 901 olmak üzere toplam 90 milyon 405 bin 737 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu.

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'Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor'

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri